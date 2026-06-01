◇MLBレイズ5-2エンゼルス(日本時間1日、トロピカーナ・フィールド)エンゼルスのホセ・シリ選手がグランドスラムを阻止。それとは別のピンチも救っていました。3回満塁から、タイムリーヒットと四球で押し出しと勝ち越しを許したエンゼルス。空振り三振で2アウト目をとりますが、依然満塁で大量得点のピンチは変わりません。テーラー・ウォールズ 選手の打球は大きく弧を描いてレフトスタンドへ。それをシリ選手がタイミングよく