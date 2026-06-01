大手食品メーカーのニッスイは、9月から「家庭用冷凍食品」や「業務用冷凍食品」などの一部商品を値上げします。値上げの対象となるのは、家庭用の「冷凍食品」の一部商品と「加工食品」の全品、業務用の「冷凍食品」の一部商品です。9月1日の納品分から出荷価格を引き上げます。▼「家庭用冷凍食品」がおよそ2パーセントから最大17パーセント、▼「家庭用加工食品」がおよそ5パーセントから最大17パーセント、▼「業務用冷凍食品