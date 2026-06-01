「水」の研究を長年続ける天皇陛下が船に乗って東京・荒川の水門を視察されました。きょう（1日）午後、ライフジャケットを着用した天皇陛下は、東京・荒川で船に乗って「岩淵水門」を見学されました。「岩淵水門」は、隅田川の氾濫を防ぐために、荒川と隅田川の分岐点の近くに設置されている水門で、陛下は写真を撮るなど熱心に視察されました。これに先立ち、荒川に関する展示が並ぶ資料館にも足を運ばれました。東京湾につなが