女優夏帆（34）、俳優竹内涼真（33）が1日、都内で行われた「第63回ギャラクシー賞贈賞式」（放送批評懇談会）に登場した。ダブル主演したドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS系、25年10月期）が、視聴者投票による「マイベストTV賞グランプリ」を受賞。亭主関白的な勝男（竹内）と、自分を見失い疲れ果てていた鮎美（夏帆）が、当たり前だと思っていたものを見つめ直し、成長していくロマンチックコメティー。令和とは思