週明け１日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）比２０銭円安・ドル高の１ドル＝１５９円４６〜４７銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、５２銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８５円８９〜９３銭で大方の取引を終えた。