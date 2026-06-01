元フジテレビのフリーアナウンサー大島由香里（42）が1日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にMCとして生出演。夜逃げする前の神奈川県平塚市の豪邸について言及する一幕があった。大島は番組内で「中学3年の一家解散の時に」夜逃げを経験したといい、夜逃げ前は平塚市内の豪邸に住んでいたと明かしている。今放送で年収や自宅が話題で盛り上がった流れで、夜逃げする前の平塚市の豪邸について言及。「小さい時は生ま