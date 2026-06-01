台風第6号は、2日にかけて南西諸島付近を北上し、沖縄地方、奄美地方にかなり接近する見込みです。その後、3日にかけて暴風域を伴ったまま、西日本から東日本に接近するおそれがあります。南西諸島は2日にかけて、西日本は2日から3日にかけて、東日本太平洋側は3日、暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。九州南部・奄美地方では、今後、線状降水帯が発生して大雨災害発