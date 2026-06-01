マツコ・デラックスが1日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。ビアガーデンやBBQについて、私見を述べた。番組では都内で最も高い標高にある山上ビアガーデン「高尾山ビアマウント」（八王子市）が5月30日に開業したことを伝えた。マツコはビアガーデンについて問われ「すごい嫌い。暑いもん。夏に外にいること自体が好きじゃないから」と切り出した。続けて「よく夏、暑い中でビール