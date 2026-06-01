日本テレビ系列は次の日曜日まで、地球のためにいいことを考える、「グッド・フォー・ザ・プラネット・ウィーク」 グップラとしてキャンペーンを展開しています。今年のテーマは、「明日にちょっといいチョイス」です。今回チョイスした話題は、自動車の乗り心地の決め手のひとつとなる、“ある製品”をつくる工程で、産業廃棄物として捨てるしかなかったものを新たに生まれ変わらせた横手市の企業の取り