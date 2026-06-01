夏のインターハイ出場をかけた全県高校総体です。31日は新体操の女子団体が行われ、秋田北高校が7大会連続59回目の優勝を果たしました。技の難易度や表現力、出来栄えなどの合計で競う新体操。団体は女子のみ行われ、秋田北と御所野学院が出場しました。まずは、8大会ぶりの優勝を狙う御所野学院です。マットを広く使いながら、ダイナミックな演技をみせました。11.250で演技を終えます。続いては、6連覇中の秋田北です。決