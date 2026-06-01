LiberNovoは5月29日、都内にてメディア向けの発表会を開催し、最新アイテムとなる『LiberNovo Omni Pro』、『LiberNovo Omni SE』、『LiberNovo Maxis - Airflow』を発表した。まず、「LiberNovo（リベルノヴォ）って何？」と思う読者もいるかもしれないが、既に世界70カ国で展開されているワークチェアの新進気鋭メーカーだ。 （関連：【画像あり】エンジニア集団が創設した、新進気鋭のワークチェア