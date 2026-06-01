美容の世界では近年、AIやデジタルテクノロジーを活用したパーソナライズ化が急速に進んでいます。肌診断や顔分析によって、一人ひとりに最適な製品やメイクを提案するサービスは、もはや珍しいものではありません。しかし、その先に求められているのは、単なるデータの提示ではなく、“その人らしい美しさ”をどう引き出すかという視点なのかもしれません。Rendering of shu:ARTstage | Courtesy of shu uemura日本発のメイクアッ