ソフトバンクは、他社からの乗り換えや引っ越しで「SoftBank 光」などを新規契約すると、月額基本料金が25カ月目まで割引される「SoftBank 光 超おうち応援割」を開始した。キャンペーンの終了時期は未定。 他社のインターネット回線などを利用しているユーザーの乗り換え、または引っ越しに伴い「SoftBank 光」や「SoftBank 光＋」に新たに申し込むユーザーが対象。適用条件を満た