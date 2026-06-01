山形県内各地できょうもクマの目撃が相次ぎました。県内ではクマ出没警報が発令されていて、警戒が必要です。 【写真を見る】県内でクマの目撃相次ぐきょうは山形市、米沢市などで目撃引き続きクマへの警戒を（山形） 山形市によりますと、きょう午前９時ごろ山形市山寺の道路でクマが目撃されました。 クマは体長５０センチほどの１頭で道路上をうろつき、北の山の方に入っていったということです。 クマは午前１１時ごろ