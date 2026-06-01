北海道内では熱中症の疑いでこれまでに少なくとも６人が搬送されています。消防によりますと、このうち音更町では７０代の女性が屋外での作業中に具合が悪くなり、搬送されたということです。また、帯広市の消防によりますと、屋外で活動中だった１０代の男性が病院に搬送されたということです。