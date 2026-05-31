『エミリー、パリへ行く』への出演で知られるフランス人俳優ピエール・ドゥニが、69歳で逝去した。関係者によると、ピエールは突然かつ重篤な筋萎縮性側索硬化症（ALS）の診断を受け、闘病の末に息を引き取ったという。世界中のファンや関係者から、その早すぎる死を悼む声が寄せられている。 『エミリー、パリへ行く』シーズン3＆4で圧倒的な存在感を発揮ピエールは、『エミリー、パリへ行く』のシーズン3〜4に登場。