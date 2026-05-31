ルーヴル美術館に隠された“仮面”の謎とは？不可解な事件の真相を暴く極上ミステリー『ルーヴル・ミステリー 黒の仮面』が、7月26日（日）16：00よりミステリーチャンネルにて独占日本初放送！ ルーヴル美術館で撮影！仮面に魅せられた主人公の運命は…ルーヴル美術館に現れる謎の怪人ベルフェゴール。1927年の小説、そして1960年代に社会現象を巻き起こした伝説のドラマ『ベルフェゴールは誰だ！』が、フランスの