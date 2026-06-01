5月27日からスターバックスで発売され、早くも大人気となっている新作『バナナ アフォガート フラペチーノ』。【写真】増田貴久が提案！「神カスタム」と通常版を比較コーヒーが苦手な人でもデザート感覚で楽しめるとSNSで大評判だが、いまファンの間では“あるお祭り騒ぎ”が起きている。火付け役となったのは、NEWSの増田貴久だ。NEWS増田ファンがスタバに殺到「今回の新作は、バニラアイスに温かいエスプレッソを合わせるイ