6月1日は「電波の日」です。情報通信の普及・向上などに貢献した個人や団体を表彰する式典が開かれました。 「電波の日」は1950年に電波法や放送法が施行され、それまで政府が利用していた電波が広く国民に開放されたことを記念して設けられました。 災害時の通信復旧に貢献 記念式典には九州の関係者 約170人が出席し、九州総合通信局の中西悦子局長が「激甚化する災害に対し携帯電話基地局や放送ネットワークの強靭化な