東海地方への影響が心配される台風6号。接近に備えてきょう午前、三重県の尾鷲港では漁師たちが船をロープで固定していました。 【写真を見る】各地で台風6号への“備え”始まる 三重･熊野市の南高梅 落ちる前に収穫｢きょうはフル稼働｣ 愛知･西尾市では小麦最盛期 激しい雨でカビが発生するおそれも… （漁師） 「きょうあすで仕上げないと。何もなかったらいいが」 また、三重県熊野市では…。手際よく収穫される「