Ｊ：ＣＯＭ杯子ども将棋大会の第１５回大会の開催記念イベントが１日、東京・千駄ヶ谷の将棋会館で行われ、トップ棋士の豊島将之九段とお笑い芸人の錦鯉が大会に参加する子供たちにエールを送った。登壇した豊島九段に、錦鯉の二人は「オーラが隠しきれない」と声を上げた。錦鯉は頭に駒のかぶりものをしていて、長谷川雅紀さんは「歩」を、渡辺隆さんは「王将」の着用だった。「なんで自分が歩なんだ」と文句を言った長谷川さ