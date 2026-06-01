俳優の高橋英樹が31日に自身のアメブロを更新。歌舞伎俳優の中村橋之助の結婚披露宴に出席したことや、歴史番組の収録に臨んだことなどを報告した。【映像】高橋英樹と妻・美恵子さんの水着姿（複数カット）この日、高橋は最初に「奥さんの今朝のプレート」というタイトルでブログを更新し、「昨夜は食べすぎたようで、、、、ライトな朝ごはん」と妻の朝食を写真とともに紹介。「今日の私はこれから歴史番組収録の収録がありま