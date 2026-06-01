【「アズールプロミリア」クローズドβテスト】 募集期間：6月1日～6月25日14時 CBT開催期間：7月2日12時～7月10日17時 Yostarは、Manjuu Gamesと共同パブリッシングを行なう新作スマートフォン/PC用RPG「アズールプロミリア」のクローズドβテスト（CBT）を実施する。募集期間は本日6月1日より6月25日14時までで、CBTの開催期間は7月2日1