映画『お艶殺し』の公開記念舞台挨拶が5月30日に開催され、三河悠冴、直木レミ、カトウシンスケ、小野寛幸、十城義弘監督が登壇した。直木レミ○直木レミ「30回くらい失敗しました」文豪・谷崎潤一郎が2026年に生誕140年を迎えたことを記念し、「TANIZAKI Reimagined」と題した人間の欲望や倒錯、フェティシズムを冷静に描いた2つの原案を長編映画化。その第二弾にあたる『お艶殺し』が5月29日よりシネマート新宿、池袋シネマ・ロ