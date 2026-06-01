世界にひとつだけのオリジナルネームをつけられるカフェ明治神宮前駅から徒歩約3分。ビルの3階にひっそりとたたずむ「ME ME COFFEE」 。ここは、ドリンクに自分で考えたオリジナルネームをつけられると、若者を中心に話題を集めているカフェです。店名には、自分で命名するという意味が込められていて、一般的なカフェではできない特別な体験を提供したいという想いで生まれました。今の気分や大切な人へのメッセージのほか、何気