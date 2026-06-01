坂本龍馬がしたことを年表で解説坂本龍馬の生涯は、日本の歴史を大きく動かしたできごとの連続です。「坂本龍馬が何をした人なのか」を理解するために、まずは年表で生涯の流れを押さえましょう。天保6年（1835）：土佐藩に生まれる嘉永6年（1853）：江戸へ剣術修行、黒船来航を目撃文久2年（1862）：脱藩、勝海舟に弟子入り慶応元年（1865）：「亀山社中」を設立慶応2年（1866）：「薩長同盟」を仲介、「寺田屋事件」慶応3年（186