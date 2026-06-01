予約はこちら！▶▶桃の多彩な表情を楽しめる6種のスイーツ「ピーチアフタヌーンティー」のスイーツは全6種。繊細な花の香りとフレッシュミントがさわやかに広がる「桃のヨーグルトゼリー」や、桃の甘みとブルーベリーの酸味が重なり合う「パート・ド・フリュイ ピーチ＆ブルーベリー」など、軽やかでありながら奥行きのある味わいが揃います。ペストリーシェフのシグネチャーメニューとしておすすめなのが、レモングラ