2つのプランから選べる、夏イチゴが主役のアフタヌーンティーロビーラウンジ バンブー「シェラトン都ホテル東京」の1階、入口正面に位置する「ロビーラウンジ バンブー」にて期間限定で提供される「夏のいちごアフタヌーンティー」。美しい日本庭園に面した癒やしの空間で、みずみずしく可憐なイチゴを主役にしたスイーツと、夏らしく仕上げたセイボリーが楽しめます。メニューは、生のイチゴを心ゆくまで味わえる食べ放題付きプラ