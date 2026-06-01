無数のタトゥーが刻まれている。女性歌手ペク・イェリンの最新投稿が話題だ。【写真】タトゥーびっしりのペク・イェリンペク・イェリンは5月31日にインスタグラムを更新。公開された写真には、自由にポーズを決める彼女の姿が収められている。イエローのロゴ入りTシャツにライトブルーのデニムを合わせたカジュアルなスタイルだ。アスファルトの上で横になったり、屋外の植物の横でポーズを決めたりしている。どの写真を見ても、彼