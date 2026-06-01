女優ファン・ボラが、息子の発達検査を行い、育児の悩みを打ち明けた。最近、YouTubeチャンネル「ファン・ボラ ボラエティ」には、「育児を諦めようとしたファン・ボラ、ついに専門家を呼んだ!?息子の育児、育児の悩み、乳幼児発達検査」というタイトルの動画がアップされた。【写真】「男の子は皆こうなのか」ファン・ボラが涙この日の動画には、ファン・ボラ夫婦が息子の育児問題を巡り、専門家のカウンセリングを受ける姿が捉え