MEOVVが約8か月ぶりに新EPをリリースし、カムバックへの思いを語った。6月1日午後、ソウル麻浦（マポ）区上岩（サンアム）洞のキューブコンベンションセンターで、MEOVVの2nd EP『BITE NOW』の発売記念メディアショーケースが開催された。【写真】MEOVVの日本人メンバー、“第5世代のビジュ担”『BITE NOW』は、MEOVVの音楽世界の幕開けを告げた1st EP『MY EYES OPEN VVIDE』に続く作品で、MEOVVならではのスタイルで新たなパラダ