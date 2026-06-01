牛めしチェーン「松屋」を展開する松屋フーズは、百貨店初の常設店舗となる新業態1号店『松屋PREMIUM』を、2026年6月10日に松屋銀座地下1階の弁当･惣菜売場にオープンする。昨年、期間限定で出店した店舗が食品催場における過去最高売上を記録したことを受け、常設店として展開する。「高級感と親しみやすさ」をテーマに、国産食材を使用した百貨店限定メニューを取り揃え、中食市場への本格展開を図る。新店舗では、昨年の出店時