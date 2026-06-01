ゆっきゅんの連載「ゆっきゅんのあんたがDIVA」。作家の綿矢りささんを迎えての対談をお届けします。綿矢りさわたや・りさ1984年生まれ、京都府出身。2001年「インストール」で文藝賞を受賞しデビュー。2004年には「蹴りたい背中」で芥川賞を受賞。『勝手にふるえてろ』『ひらいて』など映画化作品も多数。最新著書『グレタ・ニンプ』（小学館）が発売中。ゆっきゅん1995年生まれ、岡山県出身。2021年からセルフプロデュースで「