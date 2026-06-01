福岡では6月1日、多くの地点で30℃以上の真夏日となりましたが、2日以降、暑さはいったん落ち着く見込みです。 福岡市東区の筥崎宮では1日から「あじさいまつり」が始まりました。■田中初奈アナウンサー「こちらでは、かわいらしいアジサイが咲き始めています。つぼみのものや手のひらサイズの小さなものが多い印象です。」色とりどりのアジサイ、およそ100品種・3500株が咲き始めています。■訪れた子ども「きれい。