MLBは現地時間の5月までの日程が終了。ドジャースの大谷翔平選手は、開幕から投打二刀流で戦い続けています。今季はドジャースに移籍3年目にして、初めて開幕ローテション入り。シーズン序盤には「2022年ぐらいが一番、自分の中ではベストなシーズンだったと思っている。やっぱり稼働率も含めて、体のしんどさも含めて、そこはちょっと違うレベルではあったので、 それを今年しっかりとできれば嬉しいですし、そこを達成できるよう