「星のカービィ」の絵本シリーズ『いつでもカービィ』の最新刊『ぜんぶキミの魔法』発売を記念して、歴代のアートを使用した新商品を書籍取り扱い店舗およびカービィ公式ショップにて6月19日より販売されることが決定した。【写真】顔が全部違う！バッグやペンなど『星のカービィ』新グッズ『いつでもカービィ』は、「星のカービィ」の絵本シリーズとして株式会社小学館から刊行。これまでにシリーズ累計32万部を突破しており