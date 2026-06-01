ABCの小寺右子アナウンサー（48）が5月31日放送のラジオ『サニー・フランシスのマサララジオ』で、人事異動により6月1日付けで報道記者に転身すると明かした。【画像】『見知らぬ関西新発見！みしらん』レギュラー出演していた小寺右子アナラジオの終盤、「私、本日をもちまして、ABCのアナウンサーを卒業するということになりまして。このままフリーになれればよかったんですが、フリーになることもなく、いわゆるサラリー