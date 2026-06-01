タレントのマツコ・デラックス（53）が1日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、屋外での飲食について考えを口にした。番組では、都内でビアガーデンが営業を開始したとの記事が紹介されたが、マツコは苦手な様子。「暑いもん。夏に外にいること自体が好きじゃないから」とつぶやいた。暑さが一番の敵だといい、「よく夏、暑い中でビール飲むからうまいって言うけど、絶対冷房が付いた部屋で飲むのが一