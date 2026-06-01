ラッパーで、Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎのボーカル・桜井和寿とのユニット・ウカスカジーとしても活動するＧＡＫＵ−ＭＣが１日、都内で行われた、サッカー日本代表の映画「ＯＮＥＣＲＥＡＴＵＲＥ」（５日公開）のキックオフ特別試写会に日本サッカー協会会長の宮本恒靖氏、ペナルティのヒデらと出席した。１１日開幕のサッカーＷ杯北中米３カ国大会に出場する、森保一監督率いる日本代表の軌跡を描くドキュメンタリー。大のサ