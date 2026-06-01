政府は、中小企業などの賃上げに関する会合を開き、佐藤官房副長官は、中東情勢の影響を重点調査し、価格転嫁の徹底を図るよう指示しました。佐藤啓 官房副長官「『取引Gメン』『優越Gメン』『建設Gメン』『トラック・物流Gメン』『フードGメン』による1000人体制で、中東情勢の影響を重点調査し、価格転嫁の徹底を図っていただくよう、よろしくお願いいたします」政府はきょう（1日）、佐藤官房副長官をトップとする中小企業