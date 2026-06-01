気象庁気象庁は1日、春（3〜5月）の天候まとめを発表した。全国的に気温がかなり高く、特に西日本では気温が平年を1.4度上回り、1946年の統計開始以降、春として1位タイの高温となった。降水量は全国的に平年並みだった。気象庁によると、3月前半や4月下旬〜5月前半にかけて寒気の影響を受けた時期があったが、その他の期間は暖かい空気に覆われやすかった。日照時間は、移動性高気圧に覆われやすかった東日本日本海側でかな