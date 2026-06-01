新製品の説明をする米エヌビディアのジェンスン・フアンCEO＝1日、台北市（共同）【台北共同】米半導体大手エヌビディアは1日、米マイクロソフト（MS）の基本ソフト（OS）「ウィンドウズ」を搭載したパソコン向けの半導体を発表した。人工知能（AI）を活用した機能が個人でもスムーズに使えるようになるといい、これを採用したパソコンをMSや米HP、台湾ASUS（エイスース）などが今秋以降に発売する。ジェンスン・フアン最高経