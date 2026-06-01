松本流星3月に世界ボクシング協会（WBA）ミニマム級王座を初防衛した松本流星が1日、所属する帝拳ジムの公式サイトで王座返上を発表した。再戦となった高田勇仁（ライオンズ）に大差の判定勝ちを収めた松本は「団体の枠にとらわれず強い相手と闘っていきたい」と理由を説明した。5月31日までの結果を反映したWBA同級ランキングでは1位となった。