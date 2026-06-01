楽天は、9〜11日の巨人戦と12〜14日の広島戦（ともに楽天モバイル最強パーク）で「がんばろう東北 ろっけんまつり」を開催する。東日本大震災から15年を迎える今年は、記憶を風化させず東北の元気と魅力を発信していくために「がんばろう東北」を掲げて開催。期間中は、東北6県それぞれの文化や食を楽しめる体験イベントやグルメ企画を実施する。また、最終日の14日には東北への思いを共有する特別な機会として「がんばろ