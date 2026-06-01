ＮＰＢ（日本野球機構）と１２球団による実行委員会が１日、都内で行われ、育成選手の２軍戦出場枠を緩和することが承認された。育成選手の２軍戦出場枠は「１球団１試合５名以内」と定められていたが、支配下選手の故障者数と連動する形で最大７人まで出場可能になる。近年は各球団が試合に出場する選手の確保に苦慮している現状があり、現場を預かる２軍監督からも出場枠の緩和を求める声が上がっていた。２軍は酷暑の中で