大阪市内のイベント会場に突如現れた叶姉妹のコスプレが、SNSで話題だ。【写真】ルッキングガイを従えてポーズを決める“叶姉妹”コスプレきらびやかなドレスと豪華な宝飾品を身にまとい、圧倒的なオーラを放つ2人の姿。再現度の高いウィッグやメイクに加え、屈強な「ルッキングガイ」を従えて歩く姿は、まるでレッドカーペットのような存在感だ。「発想が天才」と絶賛されたこのコスプレの裏側を、コスプレイヤーのめぇめぇさん（