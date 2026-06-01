英経済紙フィナンシャル・タイムズの5月27日付報道によると、香港はオフショア資産管理でスイスを抜き世界首位になったとのことです。ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）の試算では、香港の資産管理機関は2025年、計2兆9000億ドル（約462兆円）の国際資産を登録しました。報道によると、国際資産のうち約6割は中国本土から流入した資金であり、ボストン・コンサルティング・グループの予測では、アジアの資産が急速に増