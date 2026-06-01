物価高が続く中、周りはどんなふうに家計を管理しているのか気になる人は少なくないでしょう。All About編集部は全国10〜60代の250人を対象に「物価高で削った支出・譲れない支出」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、大阪府に住む53歳男性のエピソードを紹介します。回答者のプロフィール【大阪府在住53歳男性世帯、収入状況と1カ月の主な出費内訳】・家族構成：既婚（子あり）・雇用形態：正社員・職業：営業