「うまい棒」など駄菓子を展開している“やおきん”とスタイルエディトリアルブランド「niko and …（ニコアンド）」がコラボレーションしたアイテムが、6月5日（金）から、全国の店舗や公式WEBストア「and ST」などで発売される。【写真】うまえもんが「ソフビ」に!? 限定デザインのアイテムも■パッケージをそのまま使用したデザイン今回発売される「『niko and …』×『やおきん』」は、大人から子どもまで誰もが目にした