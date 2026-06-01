ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』の新商品として「ボトルドリンク」が、6月5日（金）から、「ちいかわベーカリー」と「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」で発売される。【写真】ちいかわたちが一生懸命パン作り中！新デザインのグッズもかわいい■日常グッズも発売今回登場するのは、王冠キャップ付きの「ボトルドリンク」3種類と、「ちいかわベーカリー」の世界観が詰まった日常グッズ2種類。「ボトルドリンク